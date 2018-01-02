Геращенко назвала реформу судов ключевой задачей и вызовом, отметила перекосы в законе о люстрации

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя убийство юриста Ирины Ноздровской, указывает на необходимость усиления силовых структур и истинную реформу судов.

"…реформа судов. Там должно господствовать правосудие, а не кумовья и круговая порука… реформа судов сегодня является ключевой задачей и вызовом. И это, кстати, и о дискуссии по Антикоррупционному суда. Не бывает так, что в стране создадут один идеальный суд с ангелами в мантиях, а другие останутся вот такими бездушными и бесфемидными", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По ее словам, нужно сделать так, чтобы каждый украинский суд "стал антикоррупционным", а не создавать "еще один идеальный новый орган".

Кроме того, первый вице-спикер парламента отдельно обратила внимание на реформу правоохранительных органов. "ВР выделила довольно средств из нашего небогатого бюджета на их финансирование и содержание. Наши западные партнеры помогали с реформированием. Но мы ждем от правоохранителей не только милых улыбок, а и жесткой борьбы с преступностью, бытовой преступностью, насилием", - отметила она, добавив, что нужно усилить функции следствия.

По мнению И.Геращенко, в целом правильный закон о люстрации имел и определенные перекосы, так как из многих структур ушли профессионалы – кадровые силовики и "забрали с собой определенную школу и профессионализм".

"Поэтому сейчас нам очень нужно вместе сделать всё для усиления силовых структур, которые должны избавиться от призраков прошлого, захарченковщины (имеется в виду прежний министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко - ИФ), но не потеряли профессионализм, нюх, умение раскрывать и предотвращать преступления", - подытожила первый вице-спикер Верховной Рады.

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, следствие не рассматривает версию самоубийства И.Ноздровской.

Вопрос раскрытия убийства И.Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Для расследования убийства создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.