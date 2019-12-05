ГПУ сообщила в Гаагу о казни бойцов ВСУ на Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГПУ сообщила в Гаагу о казни бойцов ВСУ на Донбассе
05.12.2019 20:50
ГПУ сообщила в Гаагу о казни бойцов ВСУ на Донбассе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
всу
донбассе
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