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Активистка сообщила, что правоохранители считают родственников Россошанского причастными к убийству Ноздровской
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02.01.2018 15:35
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Киевский общественный деятель Лилия Коваленко рассказала, что тело
правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди
Дмитрия Россошанского – фигуранта дела о гибели сестры юристки в
ДТП. Коваленко (на фото в центре) назвала основную версию
правоохранителей по делу об убийстве Ноздровской Фото: hromadske.ua
Она добавила, что тело Ноздровской нашли в реке напротив дома
бывшего председателя Вышгородского райсуда Киевской области
Сергея Куприенко, который является дядей Россошанского.1 января в
реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело
Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего
жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца,
следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с
убийством Ноздровской.В ходе акции Ценов рассказал,
что версию самоубийства правоохранители не рассматривают, и
сообщил о создании инициативной группы, которую будут информировать
о ходе расследования.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры
Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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