Киевский общественный деятель Лилия Коваленко рассказала, что тело правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди Дмитрия Россошанского – фигуранта дела о гибели сестры юристки в ДТП. Коваленко (на фото в центре) назвала основную версию правоохранителей по делу об убийстве Ноздровской Фото: hromadske.ua Она добавила, что тело Ноздровской нашли в реке напротив дома бывшего председателя Вышгородского райсуда Киевской области Сергея Куприенко, который является дядей Россошанского.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской.В ходе акции Ценов рассказал, что версию самоубийства правоохранители не рассматривают, и сообщил о создании инициативной группы, которую будут информировать о ходе расследования.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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