Газпром увеличил мощности транзита газа через территорию Украины до 302 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные на сайте Укртрансгаза. В 2019 году показатель транзита через Украину превышал 300 млн куб.м только несколько дней во второй половине июля, когда Газпром останавливал на ремонт две нитки Северного потока. Гендиректор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон 20 ноября заявлял, что Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров. Макогон тогда высказал мнение, что Газпром отдельно не планирует продолжать транзит через Украину после 1 января 2020 года. Президент России Владимир Путин 4 декабря назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми". Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря. Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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