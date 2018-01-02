Подытожу итоги прошлого года, которые важны не только для страны стратегически, но принесут глобальные изменения для каждого из нас на Планете:

— Безвиз.

— Парад на Крещатике с подразделениями стран НАТО, политическое решение НАТО в поддержке Украины в реформах.

— Снятие США ограничений для продажи нам оружия,читай поставки.

— Беспрецедентная резолюция ООН признания агрессии РФ.

— Введения биометрики на границе для иностранцев, читай для россиян.

— Победа в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

— Санкции США и ЕС против РФ из-за Донбасса и Крыма.

— Завершение расследования по MH-17

Это то, что повлияет не только на Украину или соседние страны, а и на Планету.

Наступивший год будет еще тяжелее и напряженней чем прошлый. Но темнее только перед рассветом.

Мы должны понять, что Украина это уже не только внутренняя политика, а и глобальная мировая политика, место, где столкнулась Западная демократия и Советский тоталитаризм в последнем бою.

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