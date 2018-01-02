|Последний бой западной демократии и советского тоталитаризма, — журналист
|02.01.2018 15:35
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Подытожу итоги прошлого года, которые важны не только для страны стратегически, но принесут глобальные изменения для каждого из нас на Планете:
— Безвиз.
— Парад на Крещатике с подразделениями стран НАТО, политическое решение НАТО в поддержке Украины в реформах.
— Снятие США ограничений для продажи нам оружия,читай поставки.
— Беспрецедентная резолюция ООН признания агрессии РФ.
— Введения биометрики на границе для иностранцев, читай для россиян.
— Победа в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.
— Санкции США и ЕС против РФ из-за Донбасса и Крыма.
— Завершение расследования по MH-17
Это то, что повлияет не только на Украину или соседние страны, а и на Планету.
Наступивший год будет еще тяжелее и напряженней чем прошлый. Но темнее только перед рассветом.
Мы должны понять, что Украина это уже не только внутренняя политика, а и глобальная мировая политика, место, где столкнулась Западная демократия и Советский тоталитаризм в последнем бою.
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