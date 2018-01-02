В новогоднюю ночь на Донбассе в результате взрыва газового баллона погибли три российских наемника. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент .

"В новогоднюю ночь трое российских военных с 1 Армейского корпуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения решили использовать неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели", - сказал Мотузяник.

Как сообщал 31 декабря 2017 боевик 1 АК ДНР в состоянии опьянения подорвал гранату, в результате чего погибли 4 его коллеги, 2 получили ранения.

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