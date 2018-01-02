|Старение: пять простых способов замедлить процесс
|02.01.2018 15:40
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Биолог Элизабет Блэкберн, которая является лауреатом Нобелевской премии, назвала пять простых способов замедлить старение, пишет со ссылкой на .
Ученая основывается на своей научной работе по теории старения вследствие укорачивания теломер в хромосомах.
В первую очередь, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. Отмечается, что у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.
Во-вторых, специалист советует медитировать. По ее данным, люди,
медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли
замедлить изменение теломер.
Кроме того, биолог рекомендует зарабатывать деньги. Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.