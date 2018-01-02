Нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшего года, согласно версии авторитетной в мире спорта испанской газеты Marca. О соответствующем факте сообщается на официальном сайте издания. Лучших футболистов года определяли читатели газеты своими голосами. Так, благодаря читателям, Месси обошел обладателя "Золотого мяча" этого года, форварда "Реала" Криштиану Роналду. В общем, первая десятка лучших игроков мира 2017 года выглядит так: 1. Лионель Месси ("Барселона") 2. Криштиану Роналду ("Реал") 3. Иско ("Реал") 4. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") 5. Лука Модрич ("Реал") 6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) 7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") 8. Неймар (ПСЖ) 9. Серхио Рамос ("Реал") 10. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ежегодную международную награду "Dubai Globe Soccer" в номинации "Лучший тренер" 2017 года получил воспитатель "Реала" Мадрида Зинедин Зидан . Футбольный клуб "Реал" получил награду в номинации "Лучшая команда года". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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