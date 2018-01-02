|
"Граждане, опомнитесь!" Аброськин сообщил, что Князев и Аваков взяли под личный контроль расследование убийства Ноздровской
|
02.01.2018 15:42
|
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин
сообщил, что председатель Нацполиции Сергей Князев и министр
внутренних дел Арсен Аваков взяли под личный контроль расследование
убийства юриста Ирины Ноздровской. Аброськин также призвал
неравнодушных граждан воздержаться от советов правоохранителям.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской Фото: Maria Tomak / Facebook Об этом написал в Facebook
замруководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин."Граждане,
опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить
руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и
направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?
Во-первых. Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства
Ирины Ноздровской взято под личный контроль председателем
Нацполиции Сергеем Князевым и под соответствующий контроль
министром внутренних дел. Во-вторых. Для меня лично раскрытие
каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать
пиар на убийстве отдельно взятого человека – это позорно.
В-третьих. Не требуют обнародования и обсуждения результатов
проведения оперативно-разыскных и следственных действий до
вынесения приговора суда... Создана оперативно-следственная группа,
в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления
и департамента уголовного розыска Нацполиции", – написал
Аброськин.Он добавил, что "просил бы "специалистов по раскрытию
преступлений", которые сейчас комментируют и дают советы,
остановиться"."В свою очередь уголовная полиция не советует же
инженерам, журналистам, политическим деятелям как делать свое дело.
Дайте возможность нормально работать сотрудникам уголовной полиции.
Мы – не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не
можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или
убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", –
продолжил Аброськин.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1818555895103743
1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего
жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца,
следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира