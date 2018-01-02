Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что председатель Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков взяли под личный контроль расследование убийства юриста Ирины Ноздровской. Аброськин также призвал неравнодушных граждан воздержаться от советов правоохранителям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской Фото: Maria Tomak / Facebook Об этом написал в Facebook замруководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин."Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства? Во-первых. Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято под личный контроль председателем Нацполиции Сергеем Князевым и под соответствующий контроль министром внутренних дел. Во-вторых. Для меня лично раскрытие каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека – это позорно. В-третьих. Не требуют обнародования и обсуждения результатов проведения оперативно-разыскных и следственных действий до вынесения приговора суда... Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и департамента уголовного розыска Нацполиции", – написал Аброськин.Он добавил, что "просил бы "специалистов по раскрытию преступлений", которые сейчас комментируют и дают советы, остановиться"."В свою очередь уголовная полиция не советует же инженерам, журналистам, политическим деятелям как делать свое дело. Дайте возможность нормально работать сотрудникам уголовной полиции. Мы – не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", – продолжил Аброськин. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1818555895103743 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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