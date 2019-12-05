Погода, Новости, загрузка...
Дочка Анджеліни Джолі змінила ім"я на чоловіче
05.12.2019 22:08
Шайло Пітт - старша біологічна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, скандально відома на весь світ. Вся справа в тому, що з чотирьох років Шайло вимагає називати себе Джоном, одягається як хлопчик і, за чутками, навіть мріє про зміну статі. Сама Анджеліна Джолі не раз говорила, що не проти вибору дочки і намагається всіляко її підтримувати.

І, здається, Шайло зважилася на важливий крок. Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що старша дочка акторів офіційно змінила ім'я на чоловіче. І тепер її звуть Джон.

6195_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (47.6 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 