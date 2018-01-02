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Из-за пожара в Бедфордширском сафари-парке умерли 13 обезьян
02.01.2018 15:44

Тринадцать патасских обезьян умерло после пожара в сафари-парке Уоберн в Бедфордшире, передает со ссылкой на Іndependent.

Расследование началось после того, как раннее утром во вторник вспыхнул пожар в клетке обезьян.

В заявлении Woburn Safari Park говорилось: “Персонал и пожарные команды присутствовали во время происшествия, однако ни одного из тринадцати животных не удалось спасти”.

Все остальные животные не пострадали. В настоящее время идет расследование причин пожара, и пока парк останется открытым, корпус джунглей останется закрытым для расследования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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