В столице Украины случился пожар в квартире дома по улице Потапова, после чего сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в ней тело мужчины с травмами головы. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, во время осмотра места происшествия оперативники нашли мужское тело с многочисленными травмами на лице. Во время опроса соседей и сестры жертвы они выяснили, что мужчина проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным распивал алкогольные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался уроженец Луганской области в возрасте 34 лет, который был ранее судим по делу нанесения легких телесных повреждений.

По словам мужчины, во время распития спиртного между знакомыми случилась конфликтная ситуация, которая переросла в драку и он нанес несколько ударов другу. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, преступник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина погиб во время пожара в Житомирской области. Возгорание произошло в частном доме в село Клочевое Коростенского района 1 января в 5:00 утра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира