В Киеве у женщины изъяли партию наркотиков на полмиллиона гривен - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве у женщины изъяли партию наркотиков на полмиллиона гривен
05.12.2019 22:38
В киевлянки изъяли наркотиков на полмиллиона гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
гривен
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киевлянки
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