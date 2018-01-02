|Древнейшие останки плезиозавра были обнаружены в Антарктиде (фото)
|02.01.2018 15:49
|
Аргентинским исследователям удалось найти окаменелости древней морской рептилии возрастом более 150 миллионов лет. Плезиозавра нашли в отдаленной части Антарктического полуострова.
По словам исследователя Национального университета Ла-Платы Хуана Патрисио О’Гормана, благодаря открытию можно утверждать, что плезиозавры жили в Аргентине на 80 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.
Ранее ученые обнаруживали останки этих рептилий, которые относились к меловому периоду (66,4-145 млн лет назад), однако найденные недавно останки принадлежат к юрскому периоду (145-201 миллионов лет назад).
Как было установлено, плезиозавр достигал 6-7 метров в длину.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями