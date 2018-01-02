Аргентинским исследователям удалось найти окаменелости древней морской рептилии возрастом более 150 миллионов лет. Плезиозавра нашли в отдаленной части Антарктического полуострова.

По словам исследователя Национального университета Ла-Платы Хуана Патрисио О’Гормана, благодаря открытию можно утверждать, что плезиозавры жили в Аргентине на 80 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.

Ранее ученые обнаруживали останки этих рептилий, которые относились к меловому периоду (66,4-145 млн лет назад), однако найденные недавно останки принадлежат к юрскому периоду (145-201 миллионов лет назад).

Как было установлено, плезиозавр достигал 6-7 метров в длину.

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