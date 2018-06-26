|McDonald"s и Starbucks оштрафовали за использование пластика
|26.06.2018 09:47
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Индия борется с использованием пластиковых изделий в рамках глобальной компании по сохранению природыВо втором крупнейшем штате Индии Махараштра оштрафовали заведения McDonald's и кафе Starbucks за использования ими пластика.
Фото: из открытых источников
Запрет на одноразовое использование пластика, например, пакетов в магазинах, контейнеров для пищи и столовых приборов, анонсировали в Индии еще в марте 2018 года. Однако официально она начала действовать 23 июня, сообщает CNN.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее называл пластик "угрозой человечеству". Его правительство стремится прекратить использование одноразовых пластиковых изделий до 2022 года.
На сегодня по крайней мере в 25 из 29 индийских штатов действует полный или частичный запрет на использование одноразового пластика, однако по соблюдению этого запрета нет должного надзора.
После вступления в силу такого запрета они нашли выход и начали использовать деревянные столовые приборы, бумажные чашки и соломинки из кукурузного крахмала, сообщили в McDonald's. Однако ресторан фастфуда оштрафовали за пластиковые крышки для напитков, которым руководство пока не нашло замены.
Кофейня Starbucks не ответила журналистам на требование.
Напомним, Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и действительно штрафовать страны-члены Евросоюза пластикового мусора, который не подлежит вторичной переработке.