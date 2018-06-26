Индия борется с использованием пластиковых изделий в рамках глобальной компании по сохранению природы

Запрет на одноразовое использование пластика, например, пакетов в магазинах, контейнеров для пищи и столовых приборов, анонсировали в Индии еще в марте 2018 года. Однако официально она начала действовать 23 июня, сообщает CNN.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее называл пластик "угрозой человечеству". Его правительство стремится прекратить использование одноразовых пластиковых изделий до 2022 года.

На сегодня по крайней мере в 25 из 29 индийских штатов действует полный или частичный запрет на использование одноразового пластика, однако по соблюдению этого запрета нет должного надзора.

После вступления в силу такого запрета они нашли выход и начали использовать деревянные столовые приборы, бумажные чашки и соломинки из кукурузного крахмала, сообщили в McDonald's. Однако ресторан фастфуда оштрафовали за пластиковые крышки для напитков, которым руководство пока не нашло замены.

Кофейня Starbucks не ответила журналистам на требование.