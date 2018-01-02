Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского "Боинга" будут обнародоваться по мере объявления подозрений - Енин

Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году будут обнародоваться по мере объявления им подозрений, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это абсолютная чушь и работа вражеской пропаганды. Все фамилии будут обнародоваться только по мере объявления им подозрений. Ни о каких 120 лицах речь не идет - это желание Москвы отвлечь внимание от сообщений о Смоленской трагедии", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Е.Енин также написал на своей странице в Фейсбуке: "Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом".