38-річний Джастін Тімберлейк потрапив в делікатну ситуацію. Зірку підловили папарацці разом з 30-річною Алішою Вейнрайт: пара трималася за руки, а актриса в якийсь момент навіть поклала руку на коліно чоловіка Джессіки Біл.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake) 14 Лют 2019 р. о 6:48 PST



Співак старанно ігнорував чутки, але тепер вирішив внести ясність і публічно вибачився перед дружиною. Він зізнався, що зазвичай намагається триматися осторонь від пліток, але зараз вважав за потрібне висловитися, тому що мова йде про його сім'ю.



Джастін запевнив, що зробив жахливу помилку, але уточнив, що між ним і колегою по фільму нічого не було.



«Я надто багато випив того вечора і шкодую про свою поведінку. Це не той приклад, який я б хотів подавати своєму синові», - зізнався Тімберлейк в Instagram.



Він попросив вибачення у дружини за таку незручну ситуацію. Співак запевнив, що буде працювати над собою, щоб стати кращим чоловіком і батьком.



Нагадаємо, Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк одружені сім років. У подружжя підростає чотирирічний син Сайлас.

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