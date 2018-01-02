Аятолла Хомейни заявил, что враги Ирана намерены создать проблемы для ислама, но не уточнил, кто именно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 28 декабря в Иране начались масштабные антиправительственные выступления Фото: EPA "Недавние события показали, что враги Ирана объединились, используя различные инструменты, включая деньги, оружие, политику и разведку, чтобы создать проблемы для исламской системы", – заявил Хомейни.Он не уточнил, кто именно является врагами Ирана. Аятолла добавил, что в будущем выступит с более подробным заявлением по поводу протестных акций в стране.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.Погибли минимум 20 человек.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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