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"Враги Ирана объединились". Аятолла Хомейни впервые прокомментировал антиправительственные манифестации в стране
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02.01.2018 15:57
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Аятолла Хомейни заявил, что враги Ирана намерены создать проблемы
для ислама, но не уточнил, кто именно. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 28 декабря в Иране начались
масштабные антиправительственные выступления Фото: EPA "Недавние
события показали, что враги Ирана объединились, используя различные
инструменты, включая деньги, оружие, политику и разведку, чтобы
создать проблемы для исламской системы", – заявил Хомейни.Он
не уточнил, кто именно является врагами Ирана. Аятолла добавил, что
в будущем выступит с более подробным заявлением по поводу
протестных акций в стране.28 декабря в Иране
начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции
протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.Погибли минимум 20 человек.30 декабря протесты
распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются
штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными
митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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