По его словам, белорусы «никогда не собирались и не собираются входить в состав любого государства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается входить в состав «братской России». Глава государства, обращаясь к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания страны 5 декабря, отметил, что Москва является стратегическим партнером для Минска и белорусская сторона настроена на конструктивное взаимодействие, «но на равноправных началах».

«Запомните: я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда, — заявил Лукашенко. — Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».

По словам Лукашенко, «если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро — независимость и суверенитет — кому-то нести и отдавать».

Он рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также над соглашениями по чувствительным для Москвы и Минска вопросам сейчас на завершающей стадии.

«Скажу главное, Российская Федерация — наш хитрый партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — пояснил Лукашенко.

Белорусский руководитель, комментируя переговоры с Россией, также подчеркнул, что «никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред»: «Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах».

При этом Лукашенко посетовал, что пока стороны не решили несколько принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти: «Даже простой вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем».

Кроме того, Лукашенко отметил, что важно иметь голову на плечах: «Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим».

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции также затронул тему взаимоотношений Москвы и Минска. Председатель правительства выразил мнение, что «уровень интеграции между РФ и Белоруссией очень огромный». Кроме того, Медведев заметил, что «любая интеграция — это частичная потеря суверенитета».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи, где будет затронут вопрос интеграции.

«Будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела», — уточнил Песков.

8 декабря Белоруссия и Россия отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. В ноябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что стороны подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Основные противоречия в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Белоруссии потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

В случае референдума за объединение с РФ проголосовали бы только 24,8% белорусов, против — 54,8%. В России, согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян вообще не слышали ни о каком союзе. При этом отношение россиян к белорусам хорошее — 30% считают, что нынешние связи нормальные, 22% — дружественные, 15% — добрососедские.

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