С 2018 года украинские школьники будут учиться 12 лет

Такое изменение предусмотрено принятым в сентябре 2017 года «Законом об образовании», передает со ссылкой на .

Среднее образование будет разделено на три уровня: начальное образование длительностью четыре года; базовое среднее образование длительностью пять лет; профильное среднее образование продолжительностью три года.

При этом последний (профильный) уровень будет иметь два направления. Первое направление – академическое, предполагает продолжение образования в высших учебных заведениях. Второе направление – профильное, ориентированное на рынок труда, то есть профильное обучение на основе объединения содержания образования и профессионально ориентированного подхода к обучению. Еще одним нововведением является то, что теперь после окончания каждого уровня образования будет проходить государственная аттестация, которая может проходить, в частности, в виде внешнего независимого оценивания.

Обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования – с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года

Напомним, на старт реформы в бюджете 2018 года заложен почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мебелью, а также 163 млн 818 тыс. – на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн – повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. – учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира