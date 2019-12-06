Официальное заявление обнародовано на странице “Cosmopolitan” в Facebook.

"Коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение. Ввиду сложившейся ситуации, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она ​​оставляет должность заместителя главного редактора журнала "Cosmopolitan", - заявили в "Cosmopolitan".

Как сообщалось, 4 декабря заместитель главного редактора журнала Евгения Плихина опубликовала сообщение на странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом "Альфы" СБУ, которого Президент Украины посмертно наградил званием Героя Украины.

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