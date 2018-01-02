Боевики так называемой Луганской народной республики. находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили мирных жителей за использование пиротехники на Новый год. Об этом во время брифинги сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам.1 января 2018 года в Луганске пьяные военнослужащие 2-го Армейского корпуса избили гражданских лиц, которые якобы нарушали правила пользования пиротехникой близко расположения части.

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