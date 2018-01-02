|Минобороны: Пьяные боевики избили мирных жителей за использование пиротехники
|02.01.2018 16:03
|
Боевики так называемой Луганской народной республики. находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили мирных жителей за использование пиротехники на Новый год. Об этом во время брифинги сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его словам.1 января 2018 года в Луганске пьяные военнослужащие 2-го Армейского корпуса избили гражданских лиц, которые якобы нарушали правила пользования пиротехникой близко расположения части.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями