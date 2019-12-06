Лимонний брючний костюм Stine Goya в великий горох, на думку Кеті Перрі, нагадує костюм клоуна, але не простого, а дуже модного. Укорочений жакет візуально витягує образ, а в поєднанні з парою білих туфель Pradа ноги співачки здаються значно довше. Черговий яскравий наряд Кеті насправді дуже навіть в стилі епатажної американської співачки. Згадайте будь-який з її кліпів: «California girl», «Last Friday Night», «Hey Hey Hey» - в кожному вона постає в супереффектному вбранні в дусі Camp.



