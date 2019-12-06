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Епатажна Кеті Перрі вразила усіх костюмом клоуна (Фото)
06.12.2019 08:14
Лимонний брючний костюм Stine Goya в великий горох, на думку Кеті Перрі, нагадує костюм клоуна, але не простого, а дуже модного. Укорочений жакет візуально витягує образ, а в поєднанні з парою білих туфель Pradа ноги співачки здаються значно довше. Черговий яскравий наряд Кеті насправді дуже навіть в стилі епатажної американської співачки. Згадайте будь-який з її кліпів: «California girl», «Last Friday Night», «Hey Hey Hey» - в кожному вона постає в супереффектному вбранні в дусі Camp.

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