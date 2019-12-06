Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время нормандского саммита может быть принят некий необязывающий документ. Об этом сообщил Интерфакс-Украина .

Он отметил, что не стоит ожидать соглашения и его не будет, однако упомянул о каком-то документе, сославшись на то, что была проделана домашняя работа.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем. Однако позитивным моментом является тот факт, что была проделана домашняя работа. Также есть некий документ. Пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, вероятно, будет принят по итогам встречи", - сказал Песков.

Он добавил, что это будет необязывающее соглашение, в котором прослеживается совместное понимание стран в некоторых вопросах.

Скорее только это будет первая и последняя встреча в формате Зеленский, Макрон, Меркель и Путин. Об этом заявил политический аналитик Валентин Гайдай.

"И не потому, что конфликт будет исчерпан и найден консенсус, а потому, что переговоры закончатся ничем. Нет особой предметности для разговора. Есть определенный успех в разведении сил, но это не основная тема для встречи. Основное - закон об особом статусе Донбасса, который Киев принимать не собирается даже не столько потому, что существует оппозиция этой инициативе, сколько потому, что практически весь украинский политикум не заинтересован в возвращении Донбасса по экономическим и политическим соображениям. Значит, в Париже 9 декабря договоряться о том, что будут договариваться дальше. То есть ни о чем. Тем более, Зеленский хочет поднять вопрос Крыма, а это сразу будет означать тупик переговоров и не потому, что вопрос Крыма не надо поднимать, а потому, что тему Крыма в принципе не рассматривает 4-ка. Да и Россия много раз давала понять, что для нее эта тема - табу. Кроме этого, на днях Киев посетил помощник госсекретаря США Филип Рикер. Понятно, что его визит именно в этих датах не случайность. Значит, опять Штаты учили уму-разуму наших власть имущих. Единственный позитивный итог может быть в полном разведении сил и прекращении огня, то есть, по сути - заморозке конфликта на десятилетия." - Заявил Валентин Гайдай.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира