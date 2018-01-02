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В Чернигове неизвестные похитили бронзовый бюст известного российского поэта (фото)
02.01.2018 16:04
В Чернигове неизвестные похитили бронзовый бюст известного российского поэта (фото) Исчезновение памятника местные жители обнаружили утром и сразу же сообщили об этом в полицию. Бюст похитили ночью

В Чернигове  неизвестные похитили бронзовый бюст российского поэта Александра Пушкина, который был установлен более 100 лет назад.

Исчезновение памятника местные жители обнаружили утром и сразу же сообщили об этом в полицию. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Памятник стоял в историческом месте города. Его установили 25 сентября 1900 года — в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Пушкина.

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Как сообщают эксперты, деньги на бюст собирали в то время всем городом, спонсорами также выступали и простые жители. Таким образом, горожане почтили память поэта, который дважды посещал Чернигов — в 1820 и 1824 годах. Сам памятник был изготовлен в Петербурге.

Как считают специалисты, украденный бюст имеет в первую очередь художественную ценность.

На данный момент ни воров, ни бюст пока не нашли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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