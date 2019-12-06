|Завалы на пепелище в Одессе обещают разобрать к субботе
|06.12.2019 08:36
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Об этом сообщил представитель ГСЧС на мини-совещании с участием губернатора Одесской области Игоря Куцего непосредственно на месте пожара 5 декабря.
По его словам, работа будет идти круглосуточно. Принимающих в ней участие сотрудников ГСЧС разбили на группы: на четверых местных спасателей приходится по 1 специалисту по работе с завалами, командированному из Киева.
Как сообщает корреспондент
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим короткий привлёк к ликвидации последствий трагического пожара в центре Одессы экспертов государственной академии строительства и архитектуры.
Как сообщил сам губернатор, на месте ЧП в настоящее время работает отряд поисково–спасательной службы, занимающийся уборкой завалов.