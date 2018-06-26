Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 40 дней, отказался от осмотра врачами, которых ему выбрали бы адвокат и родственники. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели собрание с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся, и он будет отстаивать свою позицию до конца", - отметила Москалькова.

По ее словам, она не видит, чтобы Сенцов находился в смертельной опасности, ведь "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки - это очень долгий срок", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

Вместе с тем она отметила, что каждый день ей предоставляют информацию о состоянии здоровья Сенцова. Москалькова заверила, что планирует посетить режиссера вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, когда вернется из Киева.

"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет согласие на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней", - заявила российский омбудсмен.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может помиловать украинского режиссера только в том случае, если его об этом попросит президент Турции Реджеп Эрдоган.

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