"Укрэнерго" и "Молдэлектрика" обсудили планы возобновления работы ЛЭП "ЮУАЭС-Исакча"

НЭК "Укрэнерго" и госпредприятие "Молдэлектрика" обсудили вопрос возобновления работы ЛЭП 750 кВ "Южно-Украинская АЭС (Николаевская обл.) – Исакча (Румыния)" на классе напряжения 400 кВ, сообщила пресс-служба НЭК со ссылкой на прошедшую в конце декабря встречу в Кишиневе.

"При обсуждении вопроса восстановления линии 750 кВ "Южно-Украинская АЭС - Исакча" на класс напряжения 400 кВ были очерчены основные технические решения и возможность их реализации", - говорится в сообщении.

Читайте новость также

В "Укрэнерго" отмечают, что на заседании группы Энергетического сообщества по проектам совместного интереса (PECI/PMI) 11 декабря 2017 года в Вене компания представила проект строительства подстанции 750/400 кВ "Приморская" с двухцепной ЛЭП 400 кВ "Приморская - Исакча" для получения статуса PMI. Финальный список проектов будет утвержден на заседании Совета министров ЭС в октябре 2018 года.

По данным НЭК, реализация проекта увеличит мощность интерконнектора с Румынией до 1-1,2 ГВт после 2026 года. Кроме расширения пропускной способности трансграничных сетей в этом направлении, повысится также надежность электроснабжения потребителей южных регионов Украины и Молдовы, будут сняты ограничения по выдаче мощности генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе.

Ориентировочная стоимость украинской части проекта составляет EUR 226 млн. Проект также поддержан со стороны румынского системного оператора Transelectrica.

ЛЭП 750 кВ "ЮУАЭС – Исакча" была введена в эксплуатацию в середине 80-х прошлого столетия и после развала СССР не использовалась, ее отдельные участки были демонтированы. Протяженность ЛЭП по территории Украины составляла 284 км, Молдовы – 112 км, Румынии – 3 км.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.