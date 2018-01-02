Главным провалом в оккупированном Крыму в 2018 году является итог работы круизного морского лайнера "Князь Владимир".

Он был пущен из Сочи на украденный полуостров по инициативе российского президента Владимира Путина, пишет со ссылкой на

Отмечается, что у судна начались проблемы уже с первого тестового рейса. Неутешительными оказались и итоги четырехмесячной навигации.

Услугами "Князя Владимира" воспользовались только чуть более пяти тысяч пассажиров. Средняя загрузка судна во время его рейсов составляла 50%. То есть путь оказался убыточным, несмотря на относительно дешевые билеты, стоимость которых покрывалась бюджетными дотациями.

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