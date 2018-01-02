|Прокуратура: Дело Ноздровской взяли на особый контроль
|02.01.2018 16:10
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Прокуратура Киева взяла на особый контроль ход расследования по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Расследование взято на особый контроль, будут приняты все меры, чтобы лица, причастные к убийству, понесли ответственность", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время проводится судмедэкспертиза, которая должна установить причины смерти Ноздровской. Полиция отрабатывает все версии .
"По данному делу уже допросили более 50 человек", - сообщили в прокуратуре.
Стоит отметить, что сейчас продолжается досудебное расследование.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Павел Климкин назвал убийство правозащитницы Ирины Ноздровской вызовом для Украины. Он также подчеркнул, что это чрезвычайное происшествие станет тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.
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