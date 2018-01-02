Прокуратура Киева взяла на особый контроль ход расследования по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расследование взято на особый контроль, будут приняты все меры, чтобы лица, причастные к убийству, понесли ответственность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время проводится судмедэкспертиза, которая должна установить причины смерти Ноздровской. Полиция отрабатывает все версии .

"По данному делу уже допросили более 50 человек", - сообщили в прокуратуре.

Стоит отметить, что сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Павел Климкин назвал убийство правозащитницы Ирины Ноздровской вызовом для Украины . Он также подчеркнул, что это чрезвычайное происшествие станет тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

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