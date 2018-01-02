|В Китае официально запретили добывать и продавать слоновую кость
|02.01.2018 16:11
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Этот шаг называют одним из важнейших в попытках защитить мировую популяцию слонов.
Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30000 африканских слонов ежегодно.
Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года.
Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%.
Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввозимой с прошлого года слоновой кости на 80%.
67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.
«Отныне, если продавец говорит вам, что он авторизованный государством, он вас обманывает и сознательно нарушает закон», — говорится в микроблоге министра лесного хозяйства страны.
Агентство Xinhua сообщило, что накануне начала действия запрета в стране провели одну из крупнейших информационных кампаний. В агитации против торговли слоновой костью участвовали известные звезды и спортсмены страны.
В фонде защиты дикой природы заявили, что были счастливы увидеть, как закрылась дверь крупнейшего в мире рынка торговли слоновой костью.
Там призвали продолжать объяснять жителям Китая, что торговля слоновой костью уже незаконна.
Однако есть еще одна большая проблема — закон о запрете торговли слоновой костью может не действовать в Гонконге, а именно там чуть ли не самое оживленное торговали этим товаром.
Сейчас власти Гонконга готовят отдельное решение о запрете торговли слоновой костью в этом регионе.