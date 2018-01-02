Этот шаг называют одним из важнейших в попытках защитить мировую популяцию слонов.

Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30000 африканских слонов ежегодно.

Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года.

Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%.

Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввозимой с прошлого года слоновой кости на 80%.

67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.

«Отныне, если продавец говорит вам, что он авторизованный государством, он вас обманывает и сознательно нарушает закон», — говорится в микроблоге министра лесного хозяйства страны.

Агентство Xinhua сообщило, что накануне начала действия запрета в стране провели одну из крупнейших информационных кампаний. В агитации против торговли слоновой костью участвовали известные звезды и спортсмены страны.

В фонде защиты дикой природы заявили, что были счастливы увидеть, как закрылась дверь крупнейшего в мире рынка торговли слоновой костью.

Там призвали продолжать объяснять жителям Китая, что торговля слоновой костью уже незаконна.

Однако есть еще одна большая проблема — закон о запрете торговли слоновой костью может не действовать в Гонконге, а именно там чуть ли не самое оживленное торговали этим товаром.

Сейчас власти Гонконга готовят отдельное решение о запрете торговли слоновой костью в этом регионе.

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