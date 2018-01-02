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Ратаковски продемонстрировала грудь в кружеве
02.01.2018 16:12
Модель Эмили Ратаковски показала бюст в платье из кружевной ткани. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ратаковски показала грудь Фото: emrata / Instagram Фото она опубликовала в Instagram.

NYC NYE

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 31, 2017 at 7:20 PST
Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

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