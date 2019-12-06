Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"6 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. На дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 8-13° мороза, днем ​​2-7° тепла; на крайнем юге ночью около 0°, днем ​​8-10° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 6 декабря переменная облачность, однако без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​2-4° тепла.

В Киевской области облачно, но без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​2-7° тепла.

7-8 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь 8 декабря в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 7 декабря 1-6° мороза, в южной и восточной частях, 8 декабря в Украине около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве и столичном регионе 7-8 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 7 декабря 1-6° мороза; 8 декабря от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла.

9-10 декабря в западных и северных областях кое-где небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренные осадки; на остальной территории 9 декабря без существенных осадков, 10 декабря небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, 10 декабря на юге 1-7° тепла; днем 2-8° тепла, на юге страны 6-12°.

9-10 декабря в Киеве и Киевской области иногда небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​2-7° тепла.

Всемирная метеорологическая организация как одна из структур ООН заявила, что 2019 год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений.

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