Полиция сделает все возможное для раскрытия убийства юриста Ирины Ноздровской, заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Сегодня 16.07 | комментариев: "Мы – не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны. Для сведения всех "неравнодушных". С 30.12.2017 по 01.01.2018 года на территории государства совершено 18 убийств, из них по 12-ти подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны", – написал Аброськин.Он добавил, что за эти дни правоохранители также установили 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, при этом в 22 случаях подозреваемые были задержаны. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1818555895103743 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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