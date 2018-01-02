После обнародования подготовленного следственной группой списка из 120 человек, причастных к катастрофе малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, им будет официально сообщено о подозрении и предложено сдаться суду охотно.

Об этом сказал в комментарии Укринформу заместитель генпрокурора Евгений Енин.

По его словам, обнародование имен причастных к катастрофе самолета является плановым промежуточным этапом и «свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела».

«Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении», — подчеркнул Енин.

При этом он добавил, что у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

«Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом», — сказал чиновник.

Помимо этого Енин подчеркнул, что уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

«То есть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий», — пояснил Енин.

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