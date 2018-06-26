|Резня в лагере ромов: Аваков рассказал о «русском следе» в деле
|26.06.2018 09:51
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В деле о нападении на лагерь ромов во Львове был обнаружен «российский след».
Эту информацию в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» озвучил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает
«Аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ (ультраправой организации — Ред.), этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали тут, наши», — подчеркнул он.
По его словам, это уже подтвердили специалисты киберполиции.
«Да. След, — это след наших молодых ребят, но инспирировалось это, группы эти создавались, как копия российского сайта», — уточнил министр.
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