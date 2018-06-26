Погода, Новости, загрузка...
Резня в лагере ромов: Аваков рассказал о «русском следе» в деле
26.06.2018 09:51
Резня в лагере ромов: Аваков рассказал о «русском следе» в деле

В деле о нападении на лагерь ромов во Львове был обнаружен «российский след».

Эту информацию в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» озвучил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает 

«Аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ (ультраправой организации — Ред.), этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали тут, наши», — подчеркнул он.

По его словам, это уже подтвердили специалисты киберполиции.

«Да. След, — это след наших молодых ребят, но инспирировалось это, группы эти создавались, как копия российского сайта», — уточнил министр.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить