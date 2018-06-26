В деле о нападении на лагерь ромов во Львове был обнаружен «российский след».

Эту информацию в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» озвучил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает

«Аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ (ультраправой организации — Ред.), этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали тут, наши», — подчеркнул он.

По его словам, это уже подтвердили специалисты киберполиции.

«Да. След, — это след наших молодых ребят, но инспирировалось это, группы эти создавались, как копия российского сайта», — уточнил министр.

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