Период с 2 по 5 января будет крайне благоприятным для загадывания желаний, в том числе касающихся материального достатка.

Об этом "" рассказал волшебник ведической традиции Игорь Мехеда, передает .

Он обратил внимание на уникальное совпадение сразу трех астрономических событий. Первое – суперлуние, которое произойдет 2 января. "В такие дни обычно закладывается материальный достаток", - пояснил волшебник.

Второе событие – максимальное приближение Земли к Солнцу, которое начнется 4 января, достигнув пика 6 января. "С этим же связана тайна Рождества, о которой я рассказывал", - напомнил Игорь Мехеда.

И третье событие – метеорный дождь в созвездии Волопаса, который продлится со 2 по 5 января включительно. "Это созвездие особенно почиталось у древних славян. Звезда альфа Волопаса – Арктур – считалась звездой бога Велеса, а бог Велес – бог плодородия, достатка и материальных благ. Он давал все то, что нужно человеку для жизни на земле", - пояснил волшебник.

Он рассказал и о сугубо физической стороне метеорного потока: "Частицы космического вещества попадают в атмосферу земли и сгорают, выделяется энергия. Мы видим их как падающие звезды".

Как рассказал Игорь Мехеда, "считалось, что энергия, которая выделяется во время метеорного дождя, может быть использована на удачу в делах, особенно в коммерции, чтобы хорошо шла торговля". По его словам, методика довольно проста: с наступлением темного времени суток необходимо взглянуть на небо и при виде падающих звезд начать обращаться ко вселенной, например, с такими словами: "Я бы хотел, чтобы это получилось, я бы хотел, чтобы здесь было продвижение" - и так далее. Также можно произносить формулу наподобие такой: "Как много звезд падает в небе, так много денег падает в мою копилку".

"Необходимо обращаться ко Вселенной, а энергия сгорающих метеоров усилит эти мысли и сделает так, чтобы они быстрее реализовались", - рассказал волшебник.

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