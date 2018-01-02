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Актриса с опухолью мозга провела прямой эфир собственной свадьбы
02.01.2018 16:24

Популярная актриса и журналистка Мария Менунос, которой ранее поставили диагноз - раковая опухоль головного мозга, сыграла свадьбу, онлайн-трансляцию которой вела в прямом эфире, пишет The Daily Mail.

Известно, что церемония состоялась на Таймс-сквер, а мужем журналистки стал продюсер Кевин Андергаро. Мария стала известной, благодаря победе в конкурсе "Мисс Массачусетс", после чего снялась в нескольких сериалах, между которых - "Клиника" и "Рыцарь дорог".

Согласно информации издания, отношения пары длятся более 20 лет, но к браку влюбленных подтолкнула новость о болезни девушки. По словам докторов, опухоль, несмотря на проведенную операцию, может в будущем снова вернуться.

Кроме того, онкологическое заболевание было также диагностировано у матери девушки.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети Интернет стало популярным видео, на котором гость свадьбы резко падает на пол со сцены во время проповеди священника для молодоженов. Молодой человек уточнил, что из-за падения получил серьезные ранения. Он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть.  

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