|До последнего спасала детей из горящего здания - стало известно имя второй погибшей в результате пожара в Одессе
|06.12.2019 10:08
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Второй погибшей в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась учитель. Об этом сообщает "
Сообщается, что 43-летняя Бортюк Анна Леонидовна преподавала курс высшей математики и информатики.
По словам свидетелей, она до последнего выводила студентов из горящего здания.
Тело педагога нашли в районе второго этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы, других тел не нашли, поиски продолжаются.
Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 15:00 вчерашнего дня
В результате пожара погибла 16-летняя студентка, 29 человек пострадали, часть из них в тяжелом состоянии. Пропавшими числятся еще 12 человек, между которых директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.