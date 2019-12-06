Погода, Новости, загрузка...
До последнего спасала детей из горящего здания - стало известно имя второй погибшей в результате пожара в Одессе
06.12.2019 10:08

Второй погибшей в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась учитель. Об этом сообщает "Взгляд из Одессы". 

До последнего спасала детей из горящего здания - стало известно имя второй погибшей в результате пожара в Одессе

Сообщается, что 43-летняя Бортюк Анна Леонидовна преподавала курс высшей математики и информатики.

 

По словам свидетелей, она до последнего выводила студентов из горящего здания. 

Тело педагога нашли в районе второго этажа. 

 

 

Спасатели всю ночь разбирали завалы, других тел не нашли, поиски продолжаются. 

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 15:00 вчерашнего дня пожар локализовали.

В результате пожара погибла 16-летняя студентка, 29 человек пострадали, часть из них в тяжелом состоянии. Пропавшими числятся еще 12 человек, между которых директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 