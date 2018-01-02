|Ким Чен Ын рассказал, почему США не смогут начать войну с КНДР
|02.01.2018 16:25
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В своей новогодней речи на телевидении он заявил, что США полностью находятся в радиусе досягаемости северокорейского ядерного оружия. Добавив: «Это реальность, а не угроза».
Также он предложил потенциальную «оливковую ветвь мира» Южной Корее, указывая, что «он готов к диалогу».
Северная Корея может прислать свою команду на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, заявил руководитель страны.
Когда репортеры оперативно спросили у президента США Дональда Трампа об угрозах лидера Северной Кореи, тот ответил: «посмотрим, посмотрим».
Для Северной Кореи в прошлом году ввели новые санкции из-за развития программы ядерного оружия и ряда запусков баллистических ракет.
Также практически изолированная от мира страна осуществила шесть подземных ядерных испытаний и показала ракеты усиленной мощности.
Северная Корея заявляет, что у нее есть ядерное оружие и средства доставки, хотя некоторые эксперты скептически говорят о возможностях страны осуществить ядерную атаку.Двое фигуристов от Северной Кореи могут принять участие в играх в Южной Корее
В своем телеобращении руководитель Северной Кореи говорил о программе вооружений, заявив, что страна должна «массово производить ядерные боеголовки и баллистические ракеты и ускорить их развертывание».
Но он также допустил, что отношения между Северной и Южной Кореями, которые до сих пор формально находятся в состоянии войны, могут в 2018 году улучшиться.
«2018 является важным для обеих стран, ведь Север празднует 70-летие создания, а Юг принимает зимнюю Олимпиаду», — заявил руководитель КНДР.
Это стало существенным изменением риторики после года агрессивного тона.
Ким Чен Ын заявил, что участие Северной Кореи может быть хорошей возможностью показать единство людей, а также пожелал, чтобы игры были успешными.
«Представители двух Корей могут немедленно встретиться, чтобы обсудить такую возможность», — добавил он.
Только два спортсмена из Северной Кореи квалифицировались на игры — это двое фигуристов.
Северная Корея пропустила последний срок для подтверждения их участия, но спортсмены до сих пор могут посоревноваться по приглашению Международного олимпийского комитета.
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