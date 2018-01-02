Власти Ирана пока не намерены объявлять "красный уровень опасности", предполагающий прямое вмешательство военных в ситуацию в стране, опасаясь, что это вызовет обратный эффект и лишь усилит протесты, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на доклад с нескольких совещаний с участием иранского руководства и глав спецслужб. Сегодня 16.06 | комментариев: Совещания состоялись до 31 декабря. Отчет оказался в распоряжении базирующейся во Франции NCRI благодаря "высокопоставленным источникам" в Тегеране.Fox News, опираясь на полученный отчет, заявляет о панике иранских властей в связи с протестами.В переведенном с фарси на английский документе говорится, что протест угрожает всех секторам экономики и безопасности режима. Отмечается, что с первых дней протеста участники митингом выдвигают ультимативные требования, направленные, в том числе, против айятоллы.По данным Fox News в документе говорится, что сложившаяся в стране ситуация "очень сложная, непохожая на то, что было". В настоящий момент власти не намерены объявлять "красный уровень опасности", предполагающий прямое вмешательство военных. Власти Ирана считают, что введение армии вызовет обратный эффект и лишь разъярит протестующих.В отчете говорится, что NCRI и "неверующие", то есть западные страны, действуют вместе, а протесты "управляются" "Народной моджахедской организацией".28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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