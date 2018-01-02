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Fox News заявил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране
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02.01.2018 16:27
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Власти Ирана пока не намерены объявлять "красный уровень
опасности", предполагающий прямое вмешательство военных в ситуацию
в стране, опасаясь, что это вызовет обратный эффект и лишь усилит
протесты, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на доклад с
нескольких совещаний с участием иранского руководства и глав
спецслужб. Сегодня 16.06 | комментариев: Совещания состоялись до 31
декабря. Отчет оказался в распоряжении базирующейся во Франции NCRI
благодаря "высокопоставленным источникам" в Тегеране.Fox News,
опираясь на полученный отчет, заявляет о панике иранских властей в
связи с протестами.В переведенном с фарси на английский документе
говорится, что протест угрожает всех секторам экономики и
безопасности режима. Отмечается, что с первых дней протеста
участники митингом выдвигают ультимативные требования,
направленные, в том числе, против айятоллы.По данным Fox News в
документе говорится, что сложившаяся в стране ситуация "очень
сложная, непохожая на то, что было". В настоящий момент власти
не намерены объявлять "красный уровень опасности", предполагающий
прямое вмешательство военных. Власти Ирана считают, что введение
армии вызовет обратный эффект и лишь разъярит протестующих.В отчете
говорится, что NCRI и "неверующие", то есть западные страны,
действуют вместе, а протесты "управляются" "Народной моджахедской
организацией".28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь
лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за
шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.
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