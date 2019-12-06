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Внезапно умер: в Китае у мужчины остановилось сердце во время собеседования
06.12.2019 10:39
В Китае мужчина умер во время собеседования
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
собеседования
время
умер
мужчина
китае
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