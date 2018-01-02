является для президента Владимира Путина теневой фигурой и его "психологическим ресурсом"

Об этом в блоге на "" написала психолог Ольга Маховская.

"Эти двое пытаются казаться приличными людьми. А знаете еще почему? Потому что их, как и нас, воспитывали хорошие бабушки. Лексика выдает в Медведеве хорошо воспитанного мальчика", - пишет психолог.

Маховская считает, что в российском премьере "приличный человек борется с чиновником".

"Денег нет!" – говорит чиновник. "Но вы держитесь", – подбадривает хороший мальчик Дима. В этой своей роли символического члена семьи незаменим, как память об идеалах и приличиях, на волне которых взлетел Путин", - отметила она.

Психолог подчеркнула, что является "утешением" Путина, надежным предохранителем от психологических ломок и кризисов. Предсказывает главе всегда хороший политический сезон, "как сурок Фил предсказывает погоду".

"Он - алиби на интеллигентность (советскую) с ее КВН-юмором, наивными идеалами и девичьими надеждами. Он – президентский психологический ресурс", - пояснила Маховская.

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