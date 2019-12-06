Законопроект по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий поддержали 319 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

"Законопроект предлагает отнести к участникам боевых действий членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украина, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - рассказала председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, на сегодня, по ориентировочным данным командования Военно-морских сил ВСУ, статус участника боевых действий по нормам законопроекта может быть дополнительно установлено 19 военнослужащим, находившимся в составе экипажей на борту малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь", и рейдового буксира "Яны Капу", а также шести военнослужащим экипажа самолета АН-26 # 10, в феврале 2017 года обстрелянного во время выполнения задач по разведыванию обстановки в районе захваченных РФ платформ в Черном море.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от фракции "Европейская солидарность".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира