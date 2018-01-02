На территории Харькова вследствие перестрелки были ранены и доставлены в больницу три человека. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Согласно информации, предоставленной полицейскими, сообщение о стрельбе из оружия по улице Пушкинской в городе поступило в отделение в 23.00 в воскресенье, 31 декабря.

"Установлено, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей", рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в текущее время состояние пострадавших оценивается сотрудниками полиции как удовлетворительное. После оказания необходимой помощи, мужчины самостоятельно отправились домой. В нынешнее время правоохранители устанавливают подробности инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в подъезде одного из жилых домов в Киеве произошла борьба между несколькими мужчинами , которая закончилась стрельбой. Инцидент произошел в здании на улице Мартиросяна, когда один из жильцов пожаловался на шум в соседской квартире, который мешал спать его ребенку.

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