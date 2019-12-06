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В США сразу 22 сотрудницы больницы забеременели
06.12.2019 11:16
В США в больнице забеременели сразу 22 сотрудницы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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