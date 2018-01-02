Донецкий "Шахтер" проведет три матча на втором зимнем сборе в ОАЭ на котором "горняки" будут принимать участие в турнире "Dubai International Cup 2018", сообщает со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

30 января подопечные Паулу Фонсеки встретятся с датским "Копенгагеном". В прошлом сезоне столичный клуб в двенадцатый стал чемпионом Дании, а сейчас идет шестым с 18 очковым отставанием от "Мидтьюлландом", лидирующей.

2 февраля на "оранжево-черных" ждет противостояние с "Славией", в составе которой играет Эдуард Соболь. Пражане выступали в Лиге Европы, занимают второе место в Первой лиге Чехии и в декабре сменили главного тренера: вместо Ярослава Шилгавы должность занял Индржих Трпишовськы.

А 7 февраля соперником "Шахтера" будет "АИК". Сезон в Швеции завершился в ноябре: клуб с сольными, что сейчас является районом Стокгольма, второй год подряд оказывается вице-чемпионом (вслед за победителем лиги "Мальме").

Напомним, что первый сбор дончане проведут в Турции с 15 до 24 января, а 27 января стартует этап в Дубае.

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