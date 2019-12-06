Сериал «Тяжелый пациент» - уникальный видеопроект, который спасает жизни Он потерял престижную работу, его преследовали коллекторы, его сердце отказывало, ноги гнили от диабета, ожирение угрожало инсультом и смертью. За 60 дней врачи вернули его к полноценной жизни Сериал «Тяжелый пациент». Уникальный видео проект, который спасает жизни. Его сердце отказывало, ноги гнили от диабета, ожирение угрожало инсультом и смертью. За 60 дней врачи вернули его к полноценной жизни. Это фабула документального сериала «Тяжелый пациент», совместного проекта режиссера Юрия Гусакова и многофункционального госпиталя «Ильинская больница». Главный герой сериала – 56 летний Михаил Раздольский. В молодости Михаил служил водолазом на Северном флоте и в результате аварии пострадал от кессонной болезни. Она запустила механизм патологического ожирения. Всю свою жизнь Михаил боролся с последствиями той аварии. Его вес достигал 140 килограмм, мучили сердечные заболевания, астма, артрит. Развился диабет и диабетические язвы на голенях. Последней каплей стали финансовые проблемы. Михаил потерял престижную работу. Три года его преследовали коллекторы, превратив его жизнь в настоящий ад. Михаил впал в депрессию и сдался, прекратил нормальное лечение. Его вес превысил 150 кг, нарушился сон, регулярно случались панические атаки. Фактически он умирал медленной смертью. В этот критический момент своей жизни Михаил встретился с режиссером Юрием Гусаковым, искавшим сюжет для реалити сериала о современной медицине. Рассказывает режиссер Юрий Гусаков: По образованию я врач, но всю жизнь проработал на телевидении и в интернет-проектах. С помощью сериала я хотел показать людям, что существует настоящая современная медицина, главное в которой - междисциплинарный подход. Это целостная система заботы о здоровье человека, которую осуществляет группа врачей-специалистов, имеющая общую стратегию лечения и вооруженная передовой техникой и научным знанием. Для этого требовался лучший многофункциональный госпиталь. Я выбрал только что открывшуюся Ильинскую больницу. В ней собрался уникальный врачебный коллектив, даже за границей такой экспертный уровень найти непросто. Убедить руководство Ильинской больницы принять участие в проекте удалось быстро – там прогрессивные люди, они оценили мой замысел и поддержали. Но нужен был яркий, по настоящему сложный клинический случай. В результате мы встретились с Михаилом Раздольским. Это был очень тяжелый пациент - плохо обследованный, с множественной патологией. Делать его главным героем было довольно опасно, никто не мог гарантировать быстрого улучшения его самочувствия. К тому же были подозрения на существование у Миши онкологического процесса (они не подтвердились). Одним словом мы рискнули – решили снимать. Я считаю, что Михаил совершил настоящий подвиг – съемки потребовали от него беспрецедентной открытости. Ему пришлось продемонстрировать зрителям все несовершенство своего тела. Мы в подробностях показали медицинские процедуры и вмешательства, которые мало кто согласился бы сделать достоянием публики. По началу Михаил не отдельно верил в успех лечения и согласился на съемки чтобы дать пример другим людям – не доводить свое здоровье до такого ужасного состояния, а если это случилось – не сдаваться и бороться до конца. Я глубоко уважаю этот альтруистический шаг Михаила и его мужество. Рассказывает главный герой сериала Михаил Раздольский: Государственная медицина меня вылечить не могла, хотя я регулярно лежал в разных больницах и ходил в поликлинику. Теперь я понимаю почему. В государственной медицине все по отдельности. Каждый врач пытается лечить своё и никак не взаимодействует с другими специалистами. Между врачами в разных медучреждениях нет нормальной коммуникации. Такая абсурдная система. А absurdum так и переводится с латыни – «от глухого». Врачи просто не слышат друг друга, вот и все мои множественные болезни они совершенно не могли вылечить. В Ильинской больнице я увидел удивительный подход – врачи общались, собирались вместе и обсуждали мое состояние и свои дальнейшие шаги. Вскоре я понял, что это не чудо, не постановка, а совершенно рутинная работа современной медицины. И она быстро дала результат. У меня снизился сахар крови, мне залечили диабетические язвы на голени, нормализовали работу сердца, прописали специальный дыхательный протез – маску с умным компрессором, которая позволила мне нормально дышать во сне. Я начал терять вес. Не буду рассказывать все – обязательно посмотрите сериал. Это видео действительно может спасти вашу жизнь, оно показывает, как надо действовать человеку с такими же патологиями как у меня. А ожирение и диабет очень распространены. Я искренне и глубоко благодарен своим докторам и команде сериала. Меня просто-напросто спасли от смерти. Сейчас закончена первая фаза лечения, а я уже похудел на 18 килограмм. Впереди меня ждет операция, которая уменьшит размер моего желудка, и я похудею еще килограмм на 30 – 40. А создатели сериала обещают снять об этом второй сезон. Сериал снимался без сценария, в режиме реального времени. Ход событий не режиссировался. Все детали лечения показаны именно так, как они осуществлялись в реальности. Метаморфоза, произошедшая с Михаилом Раздольским за 60 дней лечения, действительно восхищает! Страница сериала на сайте Ильинской больницы: https://ihospital.ru/ru/page/tjazhelyj_pacient_dokumentalnyj_serial_o_pobede_nad_ozhireniem_sezon_1/386/ Все серии сериала на YouTube (плейлист): https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIynVNAnp8w2mRSnVbnES35fAEEiVglC Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура его сериала михаил все это Теги: культура