Компании YouControl инкриминируют несанкционированное автоматизированное вмешательство в работу госпредприятия "Национальные информационные системы", что привело к утечке, блокированию информации и искажению процесса ее обработки и маршрутизации. 27 декабря сотрудники Службы безопасности Украины вручили директору компании Сергею Мильману сообщение о подозрении. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мильман фигурирует в уголовном производстве, которое ведет СБУ Фото: youcontrol.com.ua / Facebook Заседание по избранию меры пресечения прошло сегодня. https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/posts/1526246067428668 На сайте YouControl отмечается, что 27 декабря следователи Службы безопасности Украины сообщили Мильману о подозрении по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу ЭВМ (компьютеров), систем и компьютерных сетей).В компании добавили, что ей инкриминируют несанкционированное автоматизированное вмешательство в работу ГП "Национальные информационные системы", что привело к утечке, блокированию информации и искажению процесса ее обработки и маршрутизации."Но эти обвинения абсурдны: компания YouControl имеет все законные основания автоматически создавать аналитический продукт на основе отрытых данных", – говорится в сообщении.YouControl – это компания, которая формирует досье на компании Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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