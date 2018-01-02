В полиции заявили, что не знали о таком способе обойти запрет

Запрет распространялся и на пляже; нарушителей могли оштрафовать или арестовать. Группа людей начала возводить островок в устье реки Тейруа днем 31 декабря. На "суши" они установили скамейку и переносной холодильник. Они объяснили, что их запрет не распространяется, так как они находятся "в международных водах", информирует Stuff New Zeland .

По словам одного из свидетелей, в новогоднюю ночь люди действительно сидели на островке, выпивая и наблюдая за фейерверком.

Представитель местной полиции Джон Келли заявил , что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет.

"Это креативный подход - если бы я знал [об острове], вероятно, я бы присоединился к ним" , - заявил он.

Мэр округа Темза-Коромандел Сандра Гоуди также похвалила "строителей" острова, отметив при этом, "причудливую натуру" жителей полуострова.

Напомним, что в сентябре премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что стране нужны мигранты из-за лени местных жителей, а также из-за того, что новозеландцы часто не приходят на работу и имеют проблемы с наркотиками.

Летом в Новую Зеландию прибыло 69 тыс иностранцев, это стало рекордным числом мигрантов для страны. Число безработных в Новой Зеландии, по официальным данным, достигает 131 тысячу человек.